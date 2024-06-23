Врач рассказал, какие упражнения помогут избавиться от гиперлордоза

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Врач по спортивной медицине Николай Бувалин в ТГ-канале социального проекта "Спортивные выходные" объяснил, с помощью каких упражнений можно избавиться от гиперлордоза.

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Гиперлордоз — неправильное положение позвоночника, когда поясничный изгиб становится слишком глубоким.

"Для того чтобы избавиться от гиперлордоза, нужно обязательно начать с расслабления укороченных квадратных мышц поясницы, а также подвздошно-поясничной мышцы. Именно они формируют и закрепляют гиперлордоз в поясничном отделе позвоночника", — приводит портал "СЭ" слова врача.

По словам Бувалина, при гиперлордозе важно делать упражнения на глубокие мышцы живота (поперечную, наружную косую и внутреннюю косую) и для укрепления больших ягодичных мышц. Подобрать такой комплекс упражнений можно самостоятельно.