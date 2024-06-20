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Хореограф Пушкарёва: Барре-фитнес подойдет даже новичкам

Хореограф рассказала, за сколько времени можно увидеть результат от тренировок барре

1:17
Спорт

Барре — физические упражнения, основанные на сочетании балетных упражнений, функционально-силового тренинга, йоги и пилатеса. В настоящее время этот вид фитнеса очень популярен. Хореограф Татьяна Пушкарева рассказала NewsInfo.Ru о пользе барре-фитнеса.

Хореограф рассказала, за сколько времени можно увидеть результат от тренировок барре
Фото: commons.wikimedia.org by NAFFAN9 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Поскольку эти тренировки основаны на балетной базе, при грамотном формировании программы нагрузка будет на все группы мышц, как и в настоящем русском балете. Однако программу можно построить так, чтобы нагрузка шла только на ноги.

"В среднем за месяц барре можно прийти в хорошую физическую форму при условии, что вы действительно будете погружены в тренировку. Происходит укрепление мышц, снижение жировой прослойки, постановка осанки, даже изменение походки", — отметила Пушкарёва.

Классическая хореография, как считает эксперт, нацелена на то, чтобы человек построил свое тело для танцев.

"Барре — упрощенный формат для обывателя. Это фитнес. А балетный формат — больше про творчество и искусство", — объяснила она.

Барре-фитнес подойдет и для тех, кто уже занимался хореографией, и для новичков в этой сфере.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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