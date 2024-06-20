Хореограф Пушкарёва: Барре-фитнес подойдет даже новичкам

Барре — физические упражнения, основанные на сочетании балетных упражнений, функционально-силового тренинга, йоги и пилатеса. В настоящее время этот вид фитнеса очень популярен. Хореограф Татьяна Пушкарева рассказала NewsInfo.Ru о пользе барре-фитнеса.
Поскольку эти тренировки основаны на балетной базе, при грамотном формировании программы нагрузка будет на все группы мышц, как и в настоящем русском балете. Однако программу можно построить так, чтобы нагрузка шла только на ноги.
"В среднем за месяц барре можно прийти в хорошую физическую форму при условии, что вы действительно будете погружены в тренировку. Происходит укрепление мышц, снижение жировой прослойки, постановка осанки, даже изменение походки", — отметила Пушкарёва.
Классическая хореография, как считает эксперт, нацелена на то, чтобы человек построил свое тело для танцев.
"Барре — упрощенный формат для обывателя. Это фитнес. А балетный формат — больше про творчество и искусство", — объяснила она.
Барре-фитнес подойдет и для тех, кто уже занимался хореографией, и для новичков в этой сфере.
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