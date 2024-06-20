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Валиевой разрешили участвовать в шоу Навки в Сочи

Камила Валиева выступит в шоу Татьяны Навки в Сочи

1:04
Спорт

Российская фигуристка Камила Валиева выступит на шоу продюсера Татьяны Навки в Сочи.

Камила Валиева выступит в шоу Татьяны Навки в Сочи
Фото: Официальный аккаунт ФФККР ВКонтакте by Мария Евтеева is licensed under public domain

Для этого дисквалифицированная за нарушение антидопинговых правил спортсменка получила все необходимые разрешения.

По словам Татьяны Навки, которые приводит РИА Новости, она "полностью полагается на профессионализм юристов" спортсменки.

"Все разрешения для участия в спектаклях получили. Мы с радостью ждем, когда Камила приедет в Сочи, чтобы выйти на лед в нашем шоу", — отметила продюсер.

Напомним, что 25 декабря 2021 года Валиева сдала положительную допинг-пробу перед выступлением на чемпионате России. Федерация фигурного катания на коньках России заявила, что категорически не согласна с решением CAS о четырехлетней дисквалификации спортсменки и лишением российских спортсменов золотых медалей командных соревнований на Играх в Пекине.

Первый спектакль с Валиевой должен пройти 22 июля.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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