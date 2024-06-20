Козлов отказался от трансфера в "Ростов" через "Зенит"

Футболист Козлов перейдет в "Краснодар"

0:52 Your browser does not support the audio element. Спорт

Полузащитник "Балтики" Данила Козлов перейдет в футбольный клуб "Краснодар". Об этом написал журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

Фото: commons.wikimedia.org by александр--161 is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Ранее 19-летний игрок не согласился переходить в "Ростов" после выкупа контракта у "Балтики" петербургским "Зенитом" за 70 млн рублей.

Кубанский клуб заплатит за него "Балтике" 120 млн рублей и подпишет с ним контракт на пять лет.

Кроме "Краснодара", "Зенита" и "Ростова", на Козлова претендовали московские "Локомотив" и ЦСКА и самарские "Крылья Советов".

Футболист перешёл в "Балтику" из "Зенита-2" в январе этого года. Весной он уже просел 15 матчей за калининградцев во всех турнирах, забил три гола и сделал пять результативных передач.