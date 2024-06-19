Китай снова отправляет на Олимпиаду пловцов, замешанных в допинговом скандале

11 китайских пловцов, которые были замешаны в допинговом скандале, вновь вошли в национальную олимпийскую сборную на Игры 2024 года в Париже. Об этом рассказали на официальном сайте НОК КНР.
Напомним, что зимой 2021 года 23 пловца из Китая сдали положительные допинг-тесты на триметазидин. За этот же препарат на четыре года удалили фигуристку из России Камилу Валиеву. Однако китайские спортсмены все же попали на Олимпиаду в Токио.
Позднее WADA обратилось к независимому прокурору Эрику Коттье, чтобы он занялся этим делом.
New York Times выпустило статью, где было указано, что прокурор Коттье может быть связан с WADA и с главным источником ее бюджета — МОК.
В настоящее время в сборную Китая по плаванию, которая отправится в Париж, входят двукратная чемпионка Игр в Токио Чжан Юйфэй, золотой медалист Ван Шунь и четырехкратный чемпион мира Цинь Хайян. Они тоже фигурировали в расследовании по допинговому скандалу, пишет РИА Новости.
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