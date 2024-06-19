Семин отреагировал на слова Кварацхелии о проживании на базе "Локомотива"

Экс-главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин высказался по поводу колонки футболиста Хвичи Кварацхелии.
По его словам, он полностью не верит словам экс-форварда команды о тревожном времени пребывании на подмосковной базе клуба, так как Хвича сам попросил поселить его там, футболиста мог неправильно понять журналист.
Дело в том, что Кварацхелия в интервью The Players' Tribune сказал, что в одиночестве в 17-летнем возрасте очень неуютно чувствовал себя на базе клуба в Баковке, когда другие футболисты жили в Москве, пишет РИА Новости.
В настоящее время Хвича выступает за итальянский "Наполи".
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