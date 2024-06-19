Семин отреагировал на слова Кварацхелии о проживании на базе "Локомотива"

Семин: Кварацхелия сам захотел жить на базе "Локомотива"

0:42 Your browser does not support the audio element. Спорт

Экс-главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин высказался по поводу колонки футболиста Хвичи Кварацхелии.

Фото: wikimedia.org by Steindy is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license.

По его словам, он полностью не верит словам экс-форварда команды о тревожном времени пребывании на подмосковной базе клуба, так как Хвича сам попросил поселить его там, футболиста мог неправильно понять журналист.

Дело в том, что Кварацхелия в интервью The Players' Tribune сказал, что в одиночестве в 17-летнем возрасте очень неуютно чувствовал себя на базе клуба в Баковке, когда другие футболисты жили в Москве, пишет РИА Новости.

В настоящее время Хвича выступает за итальянский "Наполи".