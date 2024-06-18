Серхио Рамос покинул "Севилью"

Футболист Серхио Рамос ушел из футбольного клуба "Севилья". Теперь он свободный агент. Об этом появилась информация в официальном аккаунте футбольного клуба в соцсети.
38-летний испанский спортсмен вернулся в "Севилью", воспитанником которой является, в сентябре 2023 года на правах свободного агента. Тогда он подписал однолетний контракт.
"Севилья" хотела бы поблагодарить Серхио Рамоса за преданность делу, лидерские качества и максимальную самоотдачу, а также пожелать ему удачи в дальнейшей карьере", — пишет РИА Новости, ссылаясь на сообщение клуба.
Ранее Рамос играл за "Севилью" до 2005 года, после перешел в мадридский "Реал". В его составе Рамос стал пятикратным чемпионом Испании, двукратным обладателем Кубка Испании, четырехкратным победителем Лиги чемпионов. С 2021 по 2023 год он играл за французский "ПСЖ", с которым стал двукратным чемпионом Франции.
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