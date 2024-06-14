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Евро-2024 может принести Германии $ 1 млрд

Чемпионат Европы может обогатить немцев на $ 1 млрд

0:45
Спорт

Чемпионат Европы по футболу-2024 может принести в немецкий бюджет $ 1 миллиард. Об этом написало издание Reuters.

Чемпионат Европы может обогатить немцев на $ 1 млрд
Фото: flickr.com by Markus Unger from Vienna, Austria is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Высокие доходы обусловлены притоком туристов.

В первом матче на открытии сыграют участники группы A — команды Германии и Шотландии. Первая игра Евро-2024 пройдёт 14 июня на стадионе "Альянц-Арена" в Мюнхене. Начало в 22:00 мск.

"Чемпионат" пишет, что финал Евро-2024 пройдёт в Германии. Матчи примут 10 стадионов в 10 городах. Турнир продлится до 14 июля.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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