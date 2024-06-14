Чемпионат Европы по футболу-2024 может принести в немецкий бюджет $ 1 миллиард. Об этом написало издание Reuters.
Высокие доходы обусловлены притоком туристов.
В первом матче на открытии сыграют участники группы A — команды Германии и Шотландии. Первая игра Евро-2024 пройдёт 14 июня на стадионе "Альянц-Арена" в Мюнхене. Начало в 22:00 мск.
"Чемпионат" пишет, что финал Евро-2024 пройдёт в Германии. Матчи примут 10 стадионов в 10 городах. Турнир продлится до 14 июля.
Ислак Кек, также известный как турецкий влажный шоколадный пирог, является одним из популярных десертов в Турции.