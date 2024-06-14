Белорусская синхронистка Хондошко выиграла на Играх БРИКС

Белорусская спортсменка выиграла произвольную программу на Играх БРИКС

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Синхронистка из Белоруссии Василина Хондошко выиграла в сольной произвольной программе на соревнованиях по синхронному плаванию на Играх БРИКС.

Фото: commons.wikimedia.org by Mjlee317 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Соревнования прошли в Казани.

Хондошко набрала 288,8397 балла. Второе место досталось спортсменки из России Александре Кузнецовой, а третье завоевала Полина Мерзлякова (204,0460) из Казахстана, пишет РИА Новости.

Напомним, что Игры БРИКС проходят с 12 по 24 июня. В них приняли участие порядка пяти тысяч спортсменов из более чем 90 государств.