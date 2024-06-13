Месси не собирается работать тренером после завершения карьеры

Восьмикратный обладатель "Золотого мяча", чемпион мира в составе сборной Аргентины Лионель Месси рассказал о планах после завершения карьеры.
Тренировать молодых футболистов он не собирается. Месси рассказал, что никогда не видел себя в качестве наставника по футболу.
"Точно буду заниматься тем, что связано с футболом. Я очень люблю этот вид спорта, это моя жизнь", — цитирует Месси РИА Новости, ссылаясь на ESPN.
Напомним, Лионелю Месси 36 лет, он — воспитанник испанской "Барселоны", в составе которой стал десятикратным чемпионом Испании и четырехкратным победителем Лиги чемпионов.
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