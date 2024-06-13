Месси не собирается работать тренером после завершения карьеры

Месси не собирается тренировать футболистов после завершения карьеры

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Восьмикратный обладатель "Золотого мяча", чемпион мира в составе сборной Аргентины Лионель Месси рассказал о планах после завершения карьеры.

Фото: agenciabrasil.ebc.com.br by Agência Brasil is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Brazil license

Тренировать молодых футболистов он не собирается. Месси рассказал, что никогда не видел себя в качестве наставника по футболу.

"Точно буду заниматься тем, что связано с футболом. Я очень люблю этот вид спорта, это моя жизнь", — цитирует Месси РИА Новости, ссылаясь на ESPN.

Напомним, Лионелю Месси 36 лет, он — воспитанник испанской "Барселоны", в составе которой стал десятикратным чемпионом Испании и четырехкратным победителем Лиги чемпионов.