Мамиашвили: украинцы считают, что разделить горечь утраты – преступление атлета

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили ответил на требование Украины об отстранении российских борцов от Игр.
Дело в том что, Национальный олимпийский комитет Украины обратился в Международный олимпийский комитет с просьбой отстранить от Олимпийских игр российских борцов за то, что они в социальных сетях поддержали спортсменку, потерявшую своего отца в зоне специальной военной операции на Украине.
По словам Мамиашвили, представители Украины своим требованием в очередной раз показали свои способности с морально-этической точки зрения в стремлении противодействовать участию россиян в ОИ.
НОК Украины потребовал отстранить Динару Кудаеву, Ольгу Хорошавцеву и Наталью Малышеву, так как якобы они "не отвечают достаточным критериям для получения статуса индивидуального нейтрального атлета".
"Их основная задача — расчеловечивание общества. Происшедшее с Кудаевой — настолько личный момент, что его и обсуждать не надо, ведь девочка лишилась отца", — сказал Мамиашвили, слова которого приводит РИА Новости.
Он добавил, что похожих ситуаций ближе к Олимпийским играм будет еще больше.
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