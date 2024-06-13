Мамиашвили: украинцы считают, что разделить горечь утраты – преступление атлета

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Мамиашвили ответил на требование Украины об отстранении борцов РФ

1:16
Спорт

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили ответил на требование Украины об отстранении российских борцов от Игр.

Мамиашвили ответил на требование Украины об отстранении борцов РФ
Фото: wikimedia.org by RuinDig/Yuki Uchida is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license.

Дело в том что, Национальный олимпийский комитет Украины обратился в Международный олимпийский комитет с просьбой отстранить от Олимпийских игр российских борцов за то, что они в социальных сетях поддержали спортсменку, потерявшую своего отца в зоне специальной военной операции на Украине.

По словам Мамиашвили, представители Украины своим требованием в очередной раз показали свои способности с морально-этической точки зрения в стремлении противодействовать участию россиян в ОИ.

НОК Украины потребовал отстранить Динару Кудаеву, Ольгу Хорошавцеву и Наталью Малышеву, так как якобы они "не отвечают достаточным критериям для получения статуса индивидуального нейтрального атлета".

"Их основная задача — расчеловечивание общества. Происшедшее с Кудаевой — настолько личный момент, что его и обсуждать не надо, ведь девочка лишилась отца", — сказал Мамиашвили, слова которого приводит РИА Новости.

Он добавил, что похожих ситуаций ближе к Олимпийским играм будет еще больше.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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