Тренер Ходырев объяснил, зачем нужно делать тягу нижнего блока

Фитнес-тренер Егор Ходырев рассказал о преимуществах тяги нижнего блока.
Он считает, что это упражнение нужно всем включать в тренировочную программу.
"Тяга нижнего блока — это силовое упражнение в тренажёре, предназначенное для прокачки мышц верхней части тела. А именно широчайших мышц спины, двуглавых мускулов плеча, задних пучков дельтовидных мышц, больших круглых мышц, средней части трапеции, ромбовидных мускулов, мышц", — цитирует Ходырева "Чемпионат".
Это упражнение будет полезно для профилактики травм, от боли в спине, развитие силы и выносливости.
Важно, перед тем, как начать выполнять тягу нижнего блока, обязательно сделайте небольшую разминку.
Фёдор Бондарчук назвал лучшего российского актёра.