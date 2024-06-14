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Тренер Ходырев объяснил, зачем нужно делать тягу нижнего блока

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Спорт

Фитнес-тренер Егор Ходырев рассказал о преимуществах тяги нижнего блока.

Тренер Ходырев объяснил, зачем нужно делать тягу нижнего блока
Фото: flickr.com by Lance Goyke is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Он считает, что это упражнение нужно всем включать в тренировочную программу.

"Тяга нижнего блока — это силовое упражнение в тренажёре, предназначенное для прокачки мышц верхней части тела. А именно широчайших мышц спины, двуглавых мускулов плеча, задних пучков дельтовидных мышц, больших круглых мышц, средней части трапеции, ромбовидных мускулов, мышц", — цитирует Ходырева "Чемпионат".

Это упражнение будет полезно для профилактики травм, от боли в спине, развитие силы и выносливости.

Важно, перед тем, как начать выполнять тягу нижнего блока, обязательно сделайте небольшую разминку.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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