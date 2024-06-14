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Как тренировался Брюс Ли? Упражнения из программы легендарного бойца

Как тренировался Брюс Ли? Упражнения из программы легендарного бойца

1:40
Спорт

Мастер спорта по рукопашному бою, пауэрлифтер Максим Ильгов рассказал, как тренировался известный боец Брюс Ли.

Как тренировался Брюс Ли? Упражнения из программы легендарного бойца
Фото: commons.wikimedia.org by Johnson Lau is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic license

Он мог выполнить отжимания от пола на двух пальцах или поймать рисовое зёрнышко палочками для еды.

Это всё не просто так.

Дело в том, что легендарный боец усиленно работал над своим телом, пишет "Чемпионат".

Максим Ильгов назвал упражнения с весом, которые входили в тренировочную программу Брюса Ли: приседания: 3 подхода по 10 повторений — 43 кг; французский жим: 4 подхода по 6 повторений — 29 кг; сгибание на бицепс в положении лёжа: 4 подхода по 6 повторений — 16 кг; отжимания: 3 подхода по 10 повторений;"солнышко" с гантелями: 4 подхода — 7 кг; обратное сгибание рук со штангой: 4 подхода по 6 повторений — 29 кг; сгибание запястий: 4 подхода — 29 кг; сгибание запястий: 4 подхода — 4,5 кг; приседания: 5 подходов по 12 повторений — вес тела; подъёмы на носки: 5 подходов по 20 повторений — вес тела.

"Приседания с весом 43 кг — это, конечно, перебор. Для начинающих спортсменов средний вес для приседаний составляет около 50-60 процентов от веса тела, выбирая гантели или другие утяжелители, ориентируйтесь на эти значения", — заключил Ильгов.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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