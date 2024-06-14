Как тренировался Брюс Ли? Упражнения из программы легендарного бойца

Мастер спорта по рукопашному бою, пауэрлифтер Максим Ильгов рассказал, как тренировался известный боец Брюс Ли.
Он мог выполнить отжимания от пола на двух пальцах или поймать рисовое зёрнышко палочками для еды.
Это всё не просто так.
Дело в том, что легендарный боец усиленно работал над своим телом, пишет "Чемпионат".
Максим Ильгов назвал упражнения с весом, которые входили в тренировочную программу Брюса Ли: приседания: 3 подхода по 10 повторений — 43 кг; французский жим: 4 подхода по 6 повторений — 29 кг; сгибание на бицепс в положении лёжа: 4 подхода по 6 повторений — 16 кг; отжимания: 3 подхода по 10 повторений;"солнышко" с гантелями: 4 подхода — 7 кг; обратное сгибание рук со штангой: 4 подхода по 6 повторений — 29 кг; сгибание запястий: 4 подхода — 29 кг; сгибание запястий: 4 подхода — 4,5 кг; приседания: 5 подходов по 12 повторений — вес тела; подъёмы на носки: 5 подходов по 20 повторений — вес тела.
"Приседания с весом 43 кг — это, конечно, перебор. Для начинающих спортсменов средний вес для приседаний составляет около 50-60 процентов от веса тела, выбирая гантели или другие утяжелители, ориентируйтесь на эти значения", — заключил Ильгов.
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