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Тренер назвал упражнения для мышечного тонуса

1:21
Спорт

Спортсмен Михаил Симонов рассказал о лёгком комплексе упражнений на каждый день для мышечного тонуса.

Тренер назвал упражнения для мышечного тонуса
Фото: commons.wikimedia.org by Iveto is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike Attribution-Share Alike 4.0 International, 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic и 1.0 Generic

Эти упражнения можно выполнять в домашних условиях.

"Для того чтобы быть в отличной форме, вовсе не обязательно идти в фитнес-клуб или приобретать дорогостоящий инвентарь. Тренировки дома или на свежем воздухе — отличный способ поддерживать здоровье, тело в тонусе и хорошее настроение", — цитирует Симонова портал "Чемпионат".

По его словам, важная часть любой тренировки — разминка.

Михаил Симонов уверяет, что можно начать с суставной гимнастики, аккуратно проработать все суставы, начиная с шеи и заканчивая ступнями и пальцами ног.

Для этого отлично подойдут наклоны, вращения и растяжения пять-восемь повторений на каждую зону.

Также для того, чтобы разогреться, подойдёт кардио: быстрая ходьба, прыжки на месте, лёгкий бег по кругу или на дорожке, занятие на велотренажёре.

Тренер перечислил упражнения на каждый день: отжимания, приседания, "альпинист", скручивание туловища из положения лёжа, сгибания на бицепс и обратные отжимания.

В конце тренировки лучше сделать заминку. Для этого отлично подойдут упражнения из йоги.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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