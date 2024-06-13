Тренер назвал упражнения для мышечного тонуса

Спортсмен Михаил Симонов рассказал о лёгком комплексе упражнений на каждый день для мышечного тонуса.
Эти упражнения можно выполнять в домашних условиях.
"Для того чтобы быть в отличной форме, вовсе не обязательно идти в фитнес-клуб или приобретать дорогостоящий инвентарь. Тренировки дома или на свежем воздухе — отличный способ поддерживать здоровье, тело в тонусе и хорошее настроение", — цитирует Симонова портал "Чемпионат".
По его словам, важная часть любой тренировки — разминка.
Михаил Симонов уверяет, что можно начать с суставной гимнастики, аккуратно проработать все суставы, начиная с шеи и заканчивая ступнями и пальцами ног.
Для этого отлично подойдут наклоны, вращения и растяжения пять-восемь повторений на каждую зону.
Также для того, чтобы разогреться, подойдёт кардио: быстрая ходьба, прыжки на месте, лёгкий бег по кругу или на дорожке, занятие на велотренажёре.
Тренер перечислил упражнения на каждый день: отжимания, приседания, "альпинист", скручивание туловища из положения лёжа, сгибания на бицепс и обратные отжимания.
В конце тренировки лучше сделать заминку. Для этого отлично подойдут упражнения из йоги.
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