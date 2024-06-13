BBC: матч Евро Сербия — Англия под угрозой срыва

Матч группового этапа Евро 2024 года Сербия против Англии может не состояться. Причина этому — агрессивное поведение сербских болельщиков. Об этом пишет Би-би-си.
Чемпионат Европы 2024 года 14 июня стартует в Германии. Матчи пройдут в нескольких городах до 14 июля.
Матч Сербия — Англия должен состояться 16 июня в Гельзенкирхене.
Местная полиция уже переживает в связи с тем, что 500 "сербских хулиганов" могут оказаться среди нескольких тысяч обычных болельщиков, которые собираются быть на матче.
В ходе встречи для обеспечения безопасности будут дежурить свыше тысячи полицейских, пишет РИА Новости.
Петуния - одно из самых популярных и востребованных растений для декоративного оформления дачных участков, балконов и террас. Эти яркие и обильноцветущие цветы способны радовать нас своим великолепным видом всё лето. Однако не все дачники знают, что с петуниями нужно обращаться очень бережно, и ни в коем случае нельзя отрывать у них цветки.