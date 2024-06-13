BBC: матч Евро Сербия — Англия под угрозой срыва

BBC: матч Сербия — Англия может не состояться

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Матч группового этапа Евро 2024 года Сербия против Англии может не состояться. Причина этому — агрессивное поведение сербских болельщиков. Об этом пишет Би-би-си.

Фото: Елена Галабаева

Чемпионат Европы 2024 года 14 июня стартует в Германии. Матчи пройдут в нескольких городах до 14 июля.

Матч Сербия — Англия должен состояться 16 июня в Гельзенкирхене.

Местная полиция уже переживает в связи с тем, что 500 "сербских хулиганов" могут оказаться среди нескольких тысяч обычных болельщиков, которые собираются быть на матче.

В ходе встречи для обеспечения безопасности будут дежурить свыше тысячи полицейских, пишет РИА Новости.