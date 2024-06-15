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Упражнение "Ослик" или необычный способ проработать икроножные мышцы

0:58
Спорт

Упражнение "Ослик" поможет эффективно прокачать икроножные мышцы.

Упражнение "Ослик" или необычный способ проработать икроножные мышцы
Фото: unsplash.com by Scott Webb scottwebb is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Его нужно выполнять с отягощением, пишет "Чемпионат".

Чтобы сделать упражнение, поставьте носки на край платформы (опоры), пятки на пол. Наклонитесь вперёд. Руки положите на шведскую стенку или любую другую неподвижную опору. Ваш партнёр должен сесть на самый низ вашей спины, чтобы основная нагрузка пошла на ноги, а не на поясницу.

Ноги стоит немного согнуть в коленном суставе и сохранять в таком положении на протяжении всего подхода во избежание травм связочного аппарата.

На выдохе оторвите пятки от пола и поднимитесь на носки. Дойдя до крайней верхней точки, зафиксируйтесь на 2-3 секунды. На вдохе медленно выполните опускание пяток, опустите их максимально низко без касания пола.

Нужно повторить движение вверх-вниз.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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