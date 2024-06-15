Спортивный инструктор рассказал, как правильно тренировать хват

Фитнес-тренер Егор Ходырев считает, что хороший хват помогает достичь больших результатов в спорте, где необходимо активно использовать мышцы рук.
Например, пауэрлифтинг, армрестлинг, борьба, бокс, скалолазание, теннис.
А в повседневной жизни он поможет снизить риск травм. Существует несколько видов хвата: сдавливающий; щипковый и удерживающий, пишет "Чемпионат".
Егор Ходырев назвал несколько упражнений для тренировки хвата: сгибание и разгибание кисти с гантелей; прогулка фермера; удержание диска от штанги пальцами; планка на пальцах.
Чтобы томаты завязывали плоды, обязательно проведите подкормку в июне.