Спортивный инструктор рассказал, как правильно тренировать хват

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Фитнес-тренер Егор Ходырев считает, что хороший хват помогает достичь больших результатов в спорте, где необходимо активно использовать мышцы рук.

Фото: flickr.com by PTPioneer is licensed under CC BY 2.0.

Например, пауэрлифтинг, армрестлинг, борьба, бокс, скалолазание, теннис.

А в повседневной жизни он поможет снизить риск травм. Существует несколько видов хвата: сдавливающий; щипковый и удерживающий, пишет "Чемпионат".

Егор Ходырев назвал несколько упражнений для тренировки хвата: сгибание и разгибание кисти с гантелей; прогулка фермера; удержание диска от штанги пальцами; планка на пальцах.