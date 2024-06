Рекордсмен ЧМ по футболу Клозе возглавил ФК "Нюрнберг"

Экс-футболист национальной немецкой сборной Мирослав Клозе занял должность главного тренера "Нюрнберга". Об этом рассказали на официальном сайте клуба второй Бундеслиги.

Фото: wikimedia.org by Steindy is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license.