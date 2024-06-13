Рекордсмен ЧМ по футболу Клозе возглавил ФК "Нюрнберг"

Клозе назначен на пост главного тренера "Нюрнберга"

Экс-футболист национальной немецкой сборной Мирослав Клозе занял должность главного тренера "Нюрнберга". Об этом рассказали на официальном сайте клуба второй Бундеслиги.

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Первую тренировку в качестве наставника команды он проведет 24 июня. Напомним, что Клозе — лучший бомбардир в истории чемпионатов мира (16 голов), а также в истории сборной Германии (71 гол).

В составе сборной Германии он стал чемпионом мира 2014 года.

"Традиции, страсть, честность, замечательные болельщики — то, что мне нравится в футболе и что ассоциируется с "Нюрнбергом". Возможность стать тренером этого клуба сразу захватила меня. У клуба есть отличный фундамент в виде молодого проекта, который мы хотим продолжить развивать", — цитирует Клозе "РИА Новости спорт".

Ранее 46-летний Клозе был тренером австрийского клуба "Альтах".