Экс-футболист Радимов отреагировал на слова гендиректора "Факела" о "Спартаке"

Радимов: "Гендиректор "Факела" улетел в космос со словами о "народной команде"

1:08 Your browser does not support the audio element. Спорт

Бывший футболист сборной России Владислав Радимов прокомментировал слова генерального директора воронежского футбольного клуба "Факел" Романа Асхабадзе.

Фото: commons.wikimedia.org by Анна Нэсси is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Он считает, что воронежский клуб отобрал у московского "Спартака" звание народной команды. Также гендиректор "Факела" заявил, в сезоне РПЛ, который завершился чемпионством "Зенита", воронежский клуб показал характер народной команды. Это и повлияло на то, что звание "Факел" перехватил это у "Спартака".

"То, что они остались в РПЛ, не означает, что они улетели в стратосферу. Пусть спустятся на землю и поймут, что они всего лишь сохранили место в РПЛ. "Спартак" звание народной команды заслужил не одним‑двумя годами, а всей историей", — сказал Радимов, слова которого приводит "Матч ТВ".

Воронежский "Факел" по итогам сезона‑2023/24 стоит на 11‑м месте в турнирной таблице РПЛ. А прозвище "Народная команда" принадлежит "Спартаку" еще со временем Советского Союза.