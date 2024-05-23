Сын Рамзана Кадырова в 18 лет получил должность президента футбольного клуба "Ахмат"

Сына главы Чечни Рамзана Кадырова, 18-летнего Ахмата, назначили на должность президента футбольного клуба "Ахмат" из Грозного.
В заявлении, опубликованном на официальной странице клуба, сообщается о новом руководителе: министр Чеченской Республики по физической культуре и спорту Ахмат Кадыров получил должность президента клуба.
Команда выразила уверенность в том, что под его руководством "Ахмат" сможет достичь новых высот, побед и хороших результатов. Было также объявлено о назначении Умара Даудова, первого заместителя министра ЧР по физической культуре и спорту, вице-президентом клуба.
"Желаем удачи и успехов во благо родного клуба "Ахмат". Вместе победим!" — сказано в соцсетях клуба.
Клуб "Ахмат", представляющий Чеченскую Республику в Российской Премьер-лиге, является одним из самых известных и успешных в регионе.
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