Глава команды "Феррари" Вассёр назвал важный фактор на Гран-при Монако

Глава "Феррари" Вассёр высказался о предстоящем Гран-при Монако

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Глава команды "Феррари" Фредерик Вассёр назвал важный фактор на предстоящем Гран-при Монако.

Фото: commons.wikimedia.org by John Chapman is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Как пишет издание Motorsport Italia, еще он сообщил, как "Скудерия" собирается уменьшить отставание от лидеров.

"Решающее значение на уикенде в Монако будут иметь настройки авто и мастерство пилотов", — заявил Вассёр.

По его словам, заранее предсказать, как команда выступит в Монако сложно, так как это очень нетипичная трасса.

"Я уверен, что у нас будет два чрезвычайно мотивированных гонщика. У нас есть всё необходимое, чтобы хорошо выступить в Монако. У меня есть ощущение, что наша машина не так уж и плоха", — сказал руководитель "Феррари".

Он добавил, что его команде необходимо найти правильный аэродинамический баланс.