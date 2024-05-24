Глава команды "Феррари" Вассёр назвал важный фактор на Гран-при Монако

Глава команды "Феррари" Фредерик Вассёр назвал важный фактор на предстоящем Гран-при Монако.
Как пишет издание Motorsport Italia, еще он сообщил, как "Скудерия" собирается уменьшить отставание от лидеров.
"Решающее значение на уикенде в Монако будут иметь настройки авто и мастерство пилотов", — заявил Вассёр.
По его словам, заранее предсказать, как команда выступит в Монако сложно, так как это очень нетипичная трасса.
"Я уверен, что у нас будет два чрезвычайно мотивированных гонщика. У нас есть всё необходимое, чтобы хорошо выступить в Монако. У меня есть ощущение, что наша машина не так уж и плоха", — сказал руководитель "Феррари".
Он добавил, что его команде необходимо найти правильный аэродинамический баланс.
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