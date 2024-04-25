Тренер клуба "Локомотив" рассказал о том, что Дзюба "выбыл из тонуса"

Тренер "Локо" Галактионов: Дзюба много пропустил из-за травм

0:39 Your browser does not support the audio element. Спорт

Футболист "Локомотива" Артём Дзюба многое пропустил из-за различных повреждений. Об этом сообщил тренер команды Михаил Галактионов.

Фото: Московский Локомотив by Валерий Дед is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

"Мы Артема видим, он игрок команды. Он много пропустил из‑за повреждений и по разным причинам выбыл из тонуса", — заявил он.

Портал "Матч ТВ" сообщает, что тренер пообщался с Дзюбой, который сейчас помогает внутри команды.

Кстати, у игрока заканчивается срок контракта с клубом. Для того, чтобы его продлили, форвард должен совершить хотя бы два результативных действия за "Локо" в предстоящих матчах.