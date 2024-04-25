Тренер клуба "Локомотив" рассказал о том, что Дзюба "выбыл из тонуса"

Футболист "Локомотива" Артём Дзюба многое пропустил из-за различных повреждений. Об этом сообщил тренер команды Михаил Галактионов.
"Мы Артема видим, он игрок команды. Он много пропустил из‑за повреждений и по разным причинам выбыл из тонуса", — заявил он.
Портал "Матч ТВ" сообщает, что тренер пообщался с Дзюбой, который сейчас помогает внутри команды.
Кстати, у игрока заканчивается срок контракта с клубом. Для того, чтобы его продлили, форвард должен совершить хотя бы два результативных действия за "Локо" в предстоящих матчах.
Артистка будет одним из членов жюри шоу "Суперстар ВИА".