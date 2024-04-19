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Названо идеальное кардиоупражнение, способное заменить целый поход в спортзал

Почему бёрпи считается одним из самых эффективных упражнений?

1:58
Спорт

Бёрпи — это упражнение, которое не всем нравится, и это понятно. Иногда трудно заставить себя подняться с дивана, не говоря уже о выполнении тренировки, которая требует много энергии. Однако, если вы ищете идеальное упражнение, которое может заменить поход в спортзал, то бёрпи — то, что вам нужно.

Почему бёрпи считается одним из самых эффективных упражнений?
Фото: helpworkouts.com by Elly Fairytale is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.

Что такое бёрпи?

Это комплексное кардио-упражнение, которое объединяет несколько видов движений — приседания, планку, отжимания и прыжки. Упражнение выполняется с использованием собственного веса тела, и именно в этом заключается его сложность, пишет "Чемпионат".

Бёрпи активизирует множество мышц — руки, грудь, пресс, ягодицы и ноги, включая квадрицепсы и бёдра. Главное отличие берпи от изолированных упражнений заключается в том, что оно тренирует всё тело как единую функциональную единицу. Упражнение одновременно работает как с верхней, так и с нижней частями тела.

Существует множество вариаций бёрпи, и ограничений лишь ваша фантазия. Например, можно выполнить версию "полубёрпи" без прыжка над головой. Существуют также и "ленивые" варианты бёрпи без прыжков и лишнего движения.

Классический бёрпи выполняется по принципу "упал, отжался, подпрыгнул".

Техника выполнения:

— Встаньте прямо, ноги на ширине плеч.

— Сделайте полный упор лёжа на животе.

— Поднимите верхнюю часть тела, как при отжиманиях.

— Прыжком подтяните ноги к груди.

— Сделайте прыжок вверх из приседа, постарайтесь прыгнуть как можно выше.

— Завершите упражнение с хлопком над головой.

Бёрпи — это эффективное упражнение, которое придаст толчок вашему метаболизму и поможет сжечь много калорий. Не бойтесь испытать себя и включить бёрпи в свою тренировочную программу.

Берпи. Упражнения на выносливость — коротко и ясно
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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