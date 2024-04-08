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Диетолог поделилась секретом эффективного и безопасного снижения веса к лету без необходимости посещения спортзал

Диетолог Тараско: для похудения к лету не обязательно резко начинать заниматься в спортзале

1:39
Здоровье

С приходом весны многие начинают задумываться о том, чтобы достичь идеальной формы тела перед наступлением сезона отпусков и поры открытых летних нарядов. Диетолог Анастасия Тараско подчеркнула, что безопасное снижение веса предусматривает потерю от двух до пяти килограммов в месяц, а любое большее значение может негативно повлиять на здоровье.

Диетолог Тараско: для похудения к лету не обязательно резко начинать заниматься в спортзале
Фото: commons.wikimedia.org by Cristian.mirandapezo is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

"Худеть стоит постепенно, придерживаясь в этом вопросе постоянства и регулярности. Стоит обратить внимание на режим питания: отметьте, сколько раз в день вы перекусываете. Ненужные перекусы необходимо убрать", — порекомендовала диетолог.

Диетолог также подчеркнула, насколько важно уделить внимание своему сну и начать ложиться спать раньше на 15-20 минут по сравнению с обычным временем. Это позволит организму провести больше времени в состоянии отдыха и восстановления, что в конечном итоге снизит потребность в калориях. Также стоит уделить внимание сбалансированному рациону и исключению из него простых углеводов. Постоянное добавление в пищу соусов, майонеза, кетчупа или использование панировки может привести к потреблению скрытых калорий. Рекомендуется заменить эти продукты на более полезные альтернативы и использовать заправки в умеренном количестве. Помимо этого, стоит увеличить потребление овощей, фруктов и зелени, предпочтительно без жарки.

"И ещё: не нужно резко увеличивать физическую нагрузку и бежать в спортзал, например. Если вы ранее не занимались, стоит начать хотя бы с 30-минутной тренировки или прогулки", — поделилась диетолог Анастасия Тараско.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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