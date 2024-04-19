Туктамышева пошутила о штанах, которые слетели с неё во время ледового шоу

Фигуристка Елизавета Туктамышева с иронией отозвалась о комической ситуации, произошедшей во время её выступления на шоу Этери Тутберидзе во Владивостоке 17 апреля.
В ходе своего показательного номера, чемпионка мира по фигурному катанию исполнила прыжок, и в этот момент с неё слетели штаны.
В своем посте в социальных сетях, Туктамышева с юмором подняла эту необычную ситуацию.
"Лёгким движением руки брюки превращаются …. в элегантные шорты!". Теперь вы поняли, что значит фраза "выпрыгнуть из штанов", — написала Туктамышева в соцсетях.
Елизавета Туктамышева иронично отнеслась к происшествию, используя его как основу для своей шутки. Это позволило ей поделиться своим позитивным настроением со своими поклонниками.
Мария Шукшина поделилась постом, в котором высмеивается решение признать Ольгу Бузову лучшей телеведущей страны.