Туктамышева пошутила о штанах, которые слетели с неё во время ледового шоу

Туктамышева назвала инцидент со слетевшим в ходе шоу костюмом "выпрыгнуть из штанов"

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Фигуристка Елизавета Туктамышева с иронией отозвалась о комической ситуации, произошедшей во время её выступления на шоу Этери Тутберидзе во Владивостоке 17 апреля.

Фото: commons.wikimedia.org by Oleg Bkhambri (Voltmetro) is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

В ходе своего показательного номера, чемпионка мира по фигурному катанию исполнила прыжок, и в этот момент с неё слетели штаны.

В своем посте в социальных сетях, Туктамышева с юмором подняла эту необычную ситуацию.

"Лёгким движением руки брюки превращаются …. в элегантные шорты!". Теперь вы поняли, что значит фраза "выпрыгнуть из штанов", — написала Туктамышева в соцсетях.

Елизавета Туктамышева иронично отнеслась к происшествию, используя его как основу для своей шутки. Это позволило ей поделиться своим позитивным настроением со своими поклонниками.

Elizaveta Tuktamysheva, Bbhmm, Tutberidze show on April 9, 2024, St. Petersburg, HD