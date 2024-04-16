Губерниев ответил Елене Вяльбе, раскритиковавшей Степанову за активное ведение соцсетей

Губерниев напомнил Вяльбе, что спортсменов, помимо соцсетей, отвлекают жёны и дети

1:19 Your browser does not support the audio element. Спорт

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказал своё мнение по поводу того, что ведение социальных сетей и активная жизнь в медиапространстве могут быть отвлекающими факторами для спортсменов.

Фото: commons.wikimedia.org by Frolzart is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ранее глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась в том духе, что медиаактивность лыжницы Вероники Степановой мешает ей в полной мере выкладываться на соревнованиях и показывать то, чего ждут от неё тренеры и болельщики.

Дмитрий Губерниев отреагировал на эту ситуацию, подчеркнув, что даже дети и жёны спортсменов, присутствующие на соревнованиях, могут быть для них отвлекающими факторами.

Он привёл пример лыжника Александра Большунова и его дочь, которая может вызывать эмоциональные переживания у спортсмена и отвлекать его внимание от соревнований.

"А когда с лыжниками жёны, мужья и дети живут вместе на соревнованиях, это другое? Маленький ребёнок, святое, бесспорно, но разве это не отвлекающий фактор для спортсмена? Большунова, например? Вдруг дочка заплачет ночью, будет капризничать, разве от этого сконцентрированный на старте лыжник будет становиться сильнее?" — написал Губерниев в своём Telegram-канале.