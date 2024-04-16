Профессиональный боксёр рассказал, как правильно сжимать кулак при ударе

Профессиональный боксёр рассказал, как правильно сжимать кулак при ударе

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Профессиональный боксер Михаил Бушков рассказал, как нужно держать кулак во время удара.

Фото: wikimapia by Kru Tony Moore is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

"Если боксёр будет постоянно держать кулаки сжатыми, он быстро устанет от напряжения. Нужно уметь грамотно сочетать расслабленные и лёгкие движения по октагону с молниеносным напряжением рук, сжатием пальцев в завершающей стадии. Так экономятся силы до последнего раунда", — цитирует боксера "Чемпионат".

По словам Бушкова, при сжатии положение пальцев должно быть следующим: четыре пальца, за исключением большого, должны быть плотно сжаты и прижаты друг к другу, а вот большой палец, в свою очередь, также должен быть плотно прижат к фалангам указательного и среднего пальцев образуя одно целое.

Самое важное — положение большого пальца. Его нужно согнуть и как бы положить на указательный и средний пальцы. При этом он должен смотреть вниз, следите за этим.