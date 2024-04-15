Иван Едешко допускает, что смена главного тренера баскетбольной команды ЦСКА может взбодрить игроков

Едешко считает, что смена тренера может взбодрить баскетболистов ЦСКА

Иван Едешко, чемпион Олимпиады по баскетболу, считает, что назначение Андреаса Пистиолиса, тренера из Греции, на пост главного тренера команды по баскетболу ЦСКА, может расшевелить спортсменов клуба.

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Напомним, что ранее в ЦСКА заявили, что Пистиолис заменил действующего первого тренера клуба Эмила Райковича из Македонии.

Едешко предположил, что руководство ЦСКА считает, что замена тренера может растормошить команду перед предстоящим плей-офф. И сам спортсмен склонен с этим согласиться. Но он отметил, что угроза вылета висит над всеми командами, которые занимают первые четыре места в рейтинге Единой лиги ВТБ. И что-то предугадать невозможно.

Едешко напомнил, что были случаи, когда команды, которые находились почти в самом низу списка, вырывались в финал и боролись за победу. Он отметил, что текущие результаты игр показывают, что нет абсолютно непобедимых клубов.

Отметим, что четвертьфинальная серия плей-офф Единой лиги ВТБ начнется 22 апреля в столице России.