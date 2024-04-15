Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Породы кошек, которые могут дожить до 25 лет
Эксперт Хазин: инвестирование в золото — лучший способ сохранить свои сбережения
Татьяна Позднякова: атмосферное давление на этой неделе изменится
Сибирские учёные открыли в Чёрном море новый вид простейших
Губернатор Курганской области Шумков: паводок движется на Курган
Иосиф Пригожин похвалил певицу Валерию за хорошую фигуру: "Восхищаюсь"
Рассказываем как продлить плодоношение клубники
Политолог Марков: Нетаньяху продолжит атаки на Иран, чтобы остаться у власти
Вот как иностранцы перевели название фильма "Вызов"
Иван Едешко допускает, что смена главного тренера баскетбольной команды ЦСКА может взбодрить игроков

Едешко считает, что смена тренера может взбодрить баскетболистов ЦСКА

Спорт

Иван Едешко, чемпион Олимпиады по баскетболу, считает, что назначение Андреаса Пистиолиса, тренера из Греции, на пост главного тренера команды по баскетболу ЦСКА, может расшевелить спортсменов клуба.

Едешко считает, что смена тренера может взбодрить баскетболистов ЦСКА
Фото: commons.wikimedia.org by Fenerli1978 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Напомним, что ранее в ЦСКА заявили, что Пистиолис заменил действующего первого тренера клуба Эмила Райковича из Македонии.

Едешко предположил, что руководство ЦСКА считает, что замена тренера может растормошить команду перед предстоящим плей-офф. И сам спортсмен склонен с этим согласиться. Но он отметил, что угроза вылета висит над всеми командами, которые занимают первые четыре места в рейтинге Единой лиги ВТБ. И что-то предугадать невозможно.

Едешко напомнил, что были случаи, когда команды, которые находились почти в самом низу списка, вырывались в финал и боролись за победу. Он отметил, что текущие результаты игр показывают, что нет абсолютно непобедимых клубов.

Отметим, что четвертьфинальная серия плей-офф Единой лиги ВТБ начнется 22 апреля в столице России.

Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Обсудить
Популярное
Стало известно, сколько стоит выступление на корпоративе вдовы Михаила Круга и его сына

Также повысился гонорар сына шансонье.

Вдова Михаила Круга в три раза повысила гонорар за выступления
Историк моды Александр Васильев развеял миф о "немытой" Европе
Историк моды Александр Васильев высказался о "немытой" Европе: ванны — привилегия аристократов
Лепс вышел из себя на концерте в Костроме
Цветут до поздней осени: эти очаровательные цветы завоевали сердца садоводов
России конфликт между Израилем и Ираном выгоден, но не война между ними Любовь Степушова Готовится окружение Работино, в Славянске уничтожены первые французские наёмники Дмитрий Плотников TravelMedia: курорты Чёрного моря ждёт суперсезон летом-2024 Олег Володин
Двойная польза: посадите рядом с луком эту культуру — избавите овощ от вредителя
Пора выкидывать и брать новую модель: эти породы собак вышли из моды и оказались на улице
Беременная участница "Дома-2" Алиана Устиненко вызвала хейт среди поклонников, после новостей о поле будущего ребенка
Беременная участница "Дома-2" Алиана Устиненко вызвала хейт среди поклонников, после новостей о поле будущего ребенка
Последние материалы
Породы кошек, которые могут дожить до 25 лет
Эксперт Хазин: инвестирование в золото — лучший способ сохранить свои сбережения
Татьяна Позднякова: атмосферное давление на этой неделе изменится
Сибирские учёные открыли в Чёрном море новый вид простейших
Губернатор Курганской области Шумков: паводок движется на Курган
Иосиф Пригожин похвалил певицу Валерию за хорошую фигуру: "Восхищаюсь"
Рассказываем как продлить плодоношение клубники
Политолог Марков: Нетаньяху продолжит атаки на Иран, чтобы остаться у власти
Едешко считает, что смена тренера может взбодрить баскетболистов ЦСКА
Вот как иностранцы перевели название фильма "Вызов"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников