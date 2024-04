Иван Едешко допускает, что смена главного тренера баскетбольной команды ЦСКА может взбодрить игроков

Иван Едешко, чемпион Олимпиады по баскетболу, считает, что назначение Андреаса Пистиолиса, тренера из Греции, на пост главного тренера команды по баскетболу ЦСКА, может расшевелить спортсменов клуба.

Фото: commons.wikimedia.org by Fenerli1978 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license