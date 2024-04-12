Легков рассказал, что чувствует, когда комментирует гонки с Дмитрием Губерниевым

Чемпион ОИ Легков поделился впечатлениями о комментировании гонок с Дмитрием Губерниевым

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Олимпийский чемпион в лыжных гонках Александр Легков выразил свое восхищение работой комментаторов и отметил, что комментирование с известными спортивными комментаторами, такими, как Дмитрий Губерниев, приносит ему огромное удовольствие и эмоции.

Фото: commons.wikimedia.org by Frolzart is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Лыжник в разговоре с Metaratings отметил особенности каждого из комментаторов, с которыми ему довелось работать. Легков выразил восхищение знаниями Василия Соловьёва и отметил его широкий кругозор не только в лыжном спорте и биатлоне, но и в других видах спорта.

Легков также выразил свое уважение к комментатору Илье Трифанову за его дружелюбие и теплую атмосферу, которую он создает в комментариях.

"Комментируя с Губерниевым, Трифановым, Соловьёвым или Романовым, я выступаю в роли эксперта и от каждого беру что-то своё. Губерниев очень начитан, он знает многое не только про лыжный спорт и биатлон, но и про другие виды спорта тоже. Комментировать с ним в тандеме — это, конечно, же, драйв. А я люблю драйв, так мне очень нравится", — сказал Легков.

Помимо этого, Легков поддержал хоккеиста Александра Овечкина, который находится близко к рекорду Уэйна Гретцки по числу забитых шайб в НХЛ. Для Легкова комментирование с такими профессионалами является настоящим драйвом и источником энергии, а также представляет возможность узнавать что-то новое и интересное о спорте каждый раз. Он ценит возможность работать с такими опытными комментаторами и получать от них ценные знания и опыт.