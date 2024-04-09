Объявили претендентов на звание лучшего тренера РПЛ в марте

Стали известны претенденты на звание лучшего тренера РПЛ в марте

0:41 Your browser does not support the audio element. Спорт

Стали известны претенденты на звание лучшего тренера Российской Премьер-Лиги в марте этого года. Их объявила пресс-служба РПЛ.

Фото: flickr.com by Markus Unger from Vienna, Austria is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Таким образом названы пять претендентов: Сергей Семак из "Зенита", Марцел Личка из "Динамо", Валерий Карпин, который представляет "Ростов", Сергей Ташуев - тренер "Факела" и Давид Деограсия из клуба "Оренбург".

Лучшего из низ выберут по итогам трёх голосований: легенд РПЛ, экспертов канала "Матч Премьер" и болельщиков, пишет "Чемпионат".

Кстати, в турнирной таблице на первой строчке уверенно расположился "Зенит". Второе место занял "Краснодар", а третье — "Динамо".