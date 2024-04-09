Станислав Черчесов сказал, что матч с Парагваем был бы для россиян информативнее, чем с Сербией

Черчесов считает, что матч против парагвайцев был бы более информативным

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Станислав Черчесов, который раньше был главным тренером сборной России по футболу, считает, что матч против сербов прошел не так информативно для россиян.

Фото: soccer.ru by Dimka Pukalik is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Напомним вам, что 21 марта сборная РФ обыграла сербскую команду со счетом 4:0. 25 марта планировалась товарищеская встреча со сборной Парагвая, но матч был отменен из-за теракта в "Крокусе".

Черчесов поделился, что победа в матче с таким счетом, какой был у россиян после игры с сербами — это эйфория. Он похвалил команду, так как понимает, что играть было не просто. Но подчеркнул, что игра прошла не совсем информативно из-за красной карточки и невезения сербов. И мнение Черчесова подтверждают нынешний тренер и игроки сборной.

Бывший тренер отметил, что игра с Парагваем могла бы пройти более информативно, полноценно. И после этого матча можно было бы говорить о каких-то итогах. Черчесов при этом отметил, что каждая победа является важной для сборной России, ведь перерывы между играми большие. И победа в сборе — это "всегда хорошо".

Напомним вам, что 7 июня состоится матч между сборными России и Белоруссии, о чем рассказал глава РФС Александр Дюков.