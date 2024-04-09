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Станислав Черчесов сказал, что матч с Парагваем был бы для россиян информативнее, чем с Сербией

Черчесов считает, что матч против парагвайцев был бы более информативным

1:16
Спорт

Станислав Черчесов, который раньше был главным тренером сборной России по футболу, считает, что матч против сербов прошел не так информативно для россиян.

Черчесов считает, что матч против парагвайцев был бы более информативным
Фото: soccer.ru by Dimka Pukalik is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Напомним вам, что 21 марта сборная РФ обыграла сербскую команду со счетом 4:0. 25 марта планировалась товарищеская встреча со сборной Парагвая, но матч был отменен из-за теракта в "Крокусе".

Черчесов поделился, что победа в матче с таким счетом, какой был у россиян после игры с сербами — это эйфория. Он похвалил команду, так как понимает, что играть было не просто. Но подчеркнул, что игра прошла не совсем информативно из-за красной карточки и невезения сербов. И мнение Черчесова подтверждают нынешний тренер и игроки сборной.

Бывший тренер отметил, что игра с Парагваем могла бы пройти более информативно, полноценно. И после этого матча можно было бы говорить о каких-то итогах. Черчесов при этом отметил, что каждая победа является важной для сборной России, ведь перерывы между играми большие. И победа в сборе — это "всегда хорошо".

Напомним вам, что 7 июня состоится матч между сборными России и Белоруссии, о чем рассказал глава РФС Александр Дюков.

Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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