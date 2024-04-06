Инструктор рассказала, кому не подойдет йога

Тренер объяснила, кому нельзя практиковать йогу

0:40 Your browser does not support the audio element. Спорт

Инструктор по хатха-йоге Александра Чуркина рассказала, что людям с воспалительными заболеваниями нельзя заниматься йогой.

Также занятия не подойдут тем, кто страдает гастритом, язвами, болезнями сердца, камнями в желчном пузыре или имеет открытые раны либо опухоли.

Кроме того, по словам тренера, длинный список противопоказаний у беременных женщин и молодых мам. Поэтому преподавателя по йоге заранее стоит предупредить об особенностях своего организма перед началом практики, сообщили на сайте "СЭ".

Чуркина также рекомендует до начала занятий полностью восстановиться после перенесенного заболевания или полученных травм.