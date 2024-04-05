Президент Федерации спортивной борьбы России ответил на решение МОК о запрете Садулаеву ехать на Олимпиаду в Париж

Михаил Мамиашвили: "Не думаю, что мы не найдем аргументов для решения ситуации с Садулаевым"

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Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили отреагировал на решение МОК о борце Садулаеве, у которого не получится поехать на Олимпийские игры-2024 в Париж.

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Поводом к этому стало решение МОК о недопуске двукратного олимпийского чемпиона на лицензионный турнир, который 5 апреля состоится в Баку.

"Сейчас надо разобраться и посмотреть, какие возможности можно применить для того, чтобы наши спортсмены могли готовиться и иметь возможность выступить на Олимпийских играх", — цитирует "СЭ" Мамиашвили.

Он добавил, что условием будет завоевание лицензий в этих весах.

"Я не думаю, что мы не найдем аргументы, которые могли бы быть состоятельными для того, чтобы ситуация была решена", — добавил глава Федерации спортивной борьбы России.

Ранее депутат Госдумы России Светлана Журова ответила на решение МОК о запрете на участие в Олимпиаде в Париже звездному 27-летнему борцу Абдулрашиду Садулаеву.