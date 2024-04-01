Фитнес-инструктор Бутова рассказала, как правильно плавать в бассейне

Тренер Бутова дала несколько советов начинающим пловцам

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Тренер Светлана Бутова объяснила, как правильно плавать в бассейне.

Фото: flickr.com by JD Lasica is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

По ее словам, во время плавания в работу включается большая часть мускулатуры всего тела. Освоить его под силу не только спортсменам, но и людям любого возраста.

Существует несколько основных стилей плавания.

Кроль представляет собой вид плавания на животе. Каждая рука попеременно совершает широкий гребок вдоль оси тела пловца. В это время ногами нужно выполнять движения вверх и вниз. Во время гребка голову необходимо поворачивать и немного приподнимать, чтобы сделать вдох.

Брасс — стиль спортивного плавания на груди. Руки и ноги выполняют симметричные движения в плоскости, параллельной поверхности воды. Во время гребка руками голова поднимается над водой и пловец делает вдох. Затем голову необходимо опустить и сделать выдох. В это время ноги делают толчок, похожий на движения лягушки.

Баттерфляй считается одним из наиболее технически сложных стилей плавания на животе. При этом левая и правая части тела одновременно совершают симметричные движения. История названия этого стиля проста — во время плавания конечности человека двигаются подобно крыльям бабочки в полете.

Плавание на спине технически схоже с кролем. Особенность такого способа в том, что не нужно выдыхать в воду, так как лицо находится на поверхности.

Бутова, слова которой приводит портал "СЭ", добавила, что неопытным пловцам не нужно близко подходить к местам, где можно травмироваться, например, к вышке для прыжков в воду.