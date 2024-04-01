Тренинг по отжиманиям для укрепления и наращивания силы в руках. Упражнение на понедельник третьей недели

Тренинг по отжиманиям от пола. Неделя 3. Понедельник

1:07 Your browser does not support the audio element. Спорт

Хотя это 30-дневные упражнения по отжиманию от пола поможет вам укрепить всю верхнюю часть тела, не забудьте добавить некоторые упражнения на "подтягивание" (например, ряды и подтягивания) в свой план тренировок в течение месяца.

Фото: helpworkouts.com by Elly Fairytale is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.

День 15. Модифицированное отжимание.

Мы снова возвращаемся к этому упражнению. Как их выполнять, вы можете посмотреть в предыдущих днях тренинга. А пока давайте рассмотрим, что такое отжимания и для чего они нужны.

Одна из прелестей отжиманий заключается в том, что вы можете выполнять их где угодно и в любое время. Однако ничто не может сравниться с пользой для здоровья от ежедневных отжиманий. Возможно, вам это не нравится, но это одно из самых эффективных упражнений с максимальной пользой. По сути, это эффективное упражнение для всего тела, которое может укрепить несколько групп мышц, включая грудь, сердечник, ноги, руки и плечи. Эффективность, простота, удобство и выгода могут объяснить, почему большинство людей предпочитают делать отжимания каждый день.