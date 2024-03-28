Российский теннисист Медведев будет играть в полуфинале турнира "Мастерс" в городе Майами

Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира в Майами

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Даниил Медведев, теннисист из России, который считается четвертой ракеткой мира, обошел своего соперника из Чили Николаса Джарри в матче АТР в городе Майами.

Фото: commons.wikimedia.org by Dacoucou is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Четвертьфинальный матч окончился со счетом 6:2, 7:6 (9:7). Теперь, Медведев будет играть в полуфинале, где ему предстоит встретиться с игроком из Италии Янником Синнером, который занимает 23 место в мировом рейтинге теннисистов. Это не первая их встреча. В январе они уже соревновались в финале Открытого чемпионата Австралии, где российский теннисист проиграл итальянцу.

Соревнования в Америке относятся к категории "Мастерс". В своей значимости они уступают только турнирам Большого шлема и Итоговому турниру АТР. А текущим победителем соревнований в Майами считается Даниил Медведев.