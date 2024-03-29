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Советы по оборудованию, распорядку дня и безопасности для ваших домашних тренировок

7 советов по домашним тренировкам

2:13
Спорт

Выбор места для тренировок.

Когда вы будете готовы приступить к обычной тренировке, вам нужно будет выбрать место для тренировок. Это место должно быть легкодоступным и иметь место для хранения оборудования (при необходимости) и передвижения для упражнений. В хорошую погоду также можно позаниматься на открытом воздухе, например, во дворах или патио.

7 советов по домашним тренировкам
Фото: flickr.com by PhotoAtelier is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Виды упражнений, которые нужно выполнять дома.

  • Растяжка. Она может помочь улучшить гибкость мышц и предназначена для предотвращения травм во время тренировок.
  • Кардиотренировка. Она помогает поддерживать здоровье вашей сердечно-сосудистой системы с помощью повторяющихся движений, задействующих большие группы мышц.
  • Силовые тренировки. Они помогают поддерживать мышечную массу и функциональность. Речь не всегда идет о наращивании мышц; вместо этого речь идет о том, чтобы иметь здоровые мышцы.

Как разнообразить свой домашний режим тренировок.

  • Повышайте интенсивность. Начните с коротких интервалов интенсивности, постепенно переходя к более длительным периодам по мере повышения вашего уровня.
  • Перекрестная тренировка. Попробуйте разные упражнения для задействования разных мышц.
  • Меняйте последовательность. Каждый день делайте что-то в другом порядке; это изменит адаптацию ваших мышц.
  • Смените место. Если вы ходите пешком, совершаете пробежку трусцой или бегаете, попробуйте сменить обстановку, например, найдите более наклонные участки.

Полезное оборудование для домашних тренировок.

  • Гантели;
  • Эспандеры;
  • Коврик для йоги;
  • Кроссовки для бега;
  • Боксерская груша;
  • Утяжелители для лодыжек.

Безопасность.

Оставаться в безопасности во время домашних тренировок так же важно, как и во время тренировок в тренажерном зале. Это означает уделять приоритетное внимание надлежащей форме, использовать необходимое оборудование для обеспечения безопасности по мере необходимости и обращаться к врачу при любых затяжных болях.

Если вы не уверены в правильности формы, может быть полезно обзавестись зеркалом. То, что вы дома, не означает, что ваши привычки по технике безопасности должны измениться.

Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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