Тренажёр Смита: на какие мышцы он влияет и какие упражнения на нём можно выполнять, чтобы укрепить спину

Что такое тренажёр Смита? Он состоит из грифа, закрепленного на тросах, благодаря которым штанга движется только по заданному направлению (по вертикали или с маленьким наклоном). Тренажёр Смита выглядит довольно массивным, но он прост в использовании. Он не так подвижен, чем гантели или штанга, но на нем сложнее травмироваться при тренировках.
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Какие мышцы прорабатываются на тренажёре Смита?
Ягодичные мышцы и квадрицепсы.
бицепсы и трицепсы.
Мышцы плеч и спины.
Упражнения для спины на тренажёре Смита:
Подтягивания к подбородку.
Расположите штангу на уровне пояса.
Встаньте почти вплотную к нему и возьмите за перекладину на уровне плеч.
Держите спину прямой, взгляд перед собой.
При выдыхании потяните штангу к подбородку, приподнимая руки таким образом, чтобы локти были направлены наверх.
При вдохе возвращайтесь в изначальное положение.
Косой рывок.
Расположите штангу на уровне икр.
Подайтесь телом немного вперед, держите позвоночник прямым, возьмитесь за штангу обеими руками.
При выдохе, не изменяя положения тела, потяните перекладину на уровень пояса.
При вдохе возвращайтесь в изначальное положение.
Жим лёжа на тренажёре Смита?
Его лучше всего выполнять на наклонном тренажере. Со вздохом сжимайте штангу, а с выдохом неторопясь опускайте ее вниз. Расположите скамью таким образом, чтобы начинать делать упражнение от ключицы.
А в следующий раз мы расскажем об упражнениях для ног, которые можно выполнить на тренажёре Смита.
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