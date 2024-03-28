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Тренажёр Смита: на какие мышцы он влияет и какие упражнения на нём можно выполнять, чтобы укрепить спину

Упражнения для спины на тренажёре Смита

1:39
Спорт

Что такое тренажёр Смита? Он состоит из грифа, закрепленного на тросах, благодаря которым штанга движется только по заданному направлению (по вертикали или с маленьким наклоном). Тренажёр Смита выглядит довольно массивным, но он прост в использовании. Он не так подвижен, чем гантели или штанга, но на нем сложнее травмироваться при тренировках.

Упражнения для спины на тренажёре Смита
Фото: commons.wikimedia.org by Agasi nazareno is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Какие мышцы прорабатываются на тренажёре Смита?

  • Ягодичные мышцы и квадрицепсы.
  • бицепсы и трицепсы.
  • Мышцы плеч и спины.

Упражнения для спины на тренажёре Смита:

Подтягивания к подбородку.

  • Расположите штангу на уровне пояса.
  • Встаньте почти вплотную к нему и возьмите за перекладину на уровне плеч.
  • Держите спину прямой, взгляд перед собой.
  • При выдыхании потяните штангу к подбородку, приподнимая руки таким образом, чтобы локти были направлены наверх.
  • При вдохе возвращайтесь в изначальное положение.

Косой рывок.

  • Расположите штангу на уровне икр.
  • Подайтесь телом немного вперед, держите позвоночник прямым, возьмитесь за штангу обеими руками.
  • При выдохе, не изменяя положения тела, потяните перекладину на уровень пояса.
  • При вдохе возвращайтесь в изначальное положение.

Жим лёжа на тренажёре Смита?

Его лучше всего выполнять на наклонном тренажере. Со вздохом сжимайте штангу, а с выдохом неторопясь опускайте ее вниз. Расположите скамью таким образом, чтобы начинать делать упражнение от ключицы.

А в следующий раз мы расскажем об упражнениях для ног, которые можно выполнить на тренажёре Смита.

Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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