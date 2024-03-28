Жесткая тренировка, которая поможет вам проработать косые мышцы живота и мышцы пресса

Жесткая тренировка для мышц пресса

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Для достижения наилучших результатов, как эстетических, так и функциональных, вам нужно задействовать все мышцы живота. Одно движение само по себе не воздействует сразу на все эти мышцы. Комплексные, жесткие тренировки пресса включают в себя множество упражнений, которые воздействуют на каждую область. Впереди лучшие упражнения для пресса, нацеленные на все области живота.

Фото: flickr.com by istolethetv is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

1. Откат назад.

Сядьте прямо, согнув колени под углом 90 градусов и поставив ступни ровно на пол. Подтяните туловище близко к бедрам, вытяните руки вперед на уровне плеч так, чтобы ладони были обращены друг к другу.

Выдохните, подтягивая пупок к позвоночнику, одновременно перекатываясь на копчик, выгибая позвоночник в форме буквы "С". Вдохните и выпрямите позвоночник.

2. Скручивающие с откатом назад.

Вытянув руки вперед, выполните откат назад, изогнув позвоночник в форме буквы "С".

Поверните туловище вправо, согнув правый локоть и отведя его назад на уровне плеча, одновременно дотягиваясь левой рукой до правого колена.

Вытяните обе руки вперед и вернитесь в исходное положение.

Переключитесь на другую сторону; повторите. Продолжайте чередовать.

3. Приседания с мячом.

Держите медицинский мяч над головой и наклонитесь до самого пола.

Поднимитесь из положения сидя, удерживая мяч над головой.

4. Скручивание в положении стоя на коленях.

Встаньте на колени, зафиксировав правую руку прямо под плечом, вытяните левую руку вперед на уровне плеча, а правую ногу назад на высоте бедра.

Выдохните, напрягите пресс и поднимите спину к потолку, одновременно подтягивая левый локоть к правому колену, поворачивая ладонь вверх.

Выполните один подход, затем переключитесь на другую сторону; повторите.

5. Мертвая ошибка.

Лягте на спину, ноги подняты, колени согнуты над бедрами, икры параллельны полу. Вытяните руки к потолку ладонями вперед и сильно напрягите пресс, подтягивая пупок к позвоночнику.

Выдохните, опуская левую руку и правую ногу к полу, подтягивая левое колено к груди. Все время держите поясницу прижатой к полу — не выгибайтесь.

Переключитесь на другую сторону; повторите.

6. Модифицированные выпады.

Встаньте, расставив ноги в шахматном порядке, левая нога на 60 см впереди правой, затем опустите корпус в раздельное приседание.

Подпрыгните и сделайте ножничный удар ногами, приземляясь правой ногой на 60 см впереди левой. Как только ступни приземлятся, опустите туловище в раздельное приседание.

Продолжайте чередовать.

7. Опускание пальцев ног.

Сядьте прямо, согнув колени перед туловищем, ступни поставьте на пол. Откиньтесь назад, опираясь на локти, опустив лопатки вместе. Напрягите пресс, подсунув руки под поясницу для поддержки ладонями вниз.

Поднимите ноги так, чтобы колени были согнуты над бедрами, а икры параллельны полу. Вдохните и опустите пальцы левой ноги на коврик, сохраняя прямой угол в коленях.

Выдохните, затем вернитесь в исходное положение.

Переключитесь на другую сторону; повторите. Продолжайте чередовать.