Центр сборных команд российских баскетболистов в Москве может открыться через два года

Через два года в Москве запланировали открыть Центр сборных команд российских баскетболистов РФБ. Об этом рассказал в эфире "Матч ТВ" глава Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко.
Уже через два года на территории Жилого комплекса "Новое Внуково" появится полностью оборудованный, комфортабельный, современный центр. Об этом Кириленко сказал в ходе мероприятия, где он с главным тренером мужской сборной России Зораном Лукичем, главой ОКР Станиславом Поздняковым и с известными российскими и советскими баскетболистами заложили капсулу времени.
Ее погрузили на месте строительства первого в России центра РФБ.
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