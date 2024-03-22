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Центр сборных команд российских баскетболистов в Москве может открыться через два года

Андрей Кириленко: центр сборных команд РФБ в Москве планируется открыть через два года

0:40
Спорт

Через два года в Москве запланировали открыть Центр сборных команд российских баскетболистов РФБ. Об этом рассказал в эфире "Матч ТВ" глава Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко.

Андрей Кириленко: центр сборных команд РФБ в Москве планируется открыть через два года
Фото: flickr.com by Håkan Dahlström from Malmö, Sweden is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Уже через два года на территории Жилого комплекса "Новое Внуково" появится полностью оборудованный, комфортабельный, современный центр. Об этом Кириленко сказал в ходе мероприятия, где он с главным тренером мужской сборной России Зораном Лукичем, главой ОКР Станиславом Поздняковым и с известными российскими и советскими баскетболистами заложили капсулу времени.

Ее погрузили на месте строительства первого в России центра РФБ.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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