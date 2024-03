Александр Овечкин занял 13-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ

Российский хоккеист амерканского клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин встал на 13 строку списка лучших бомбардиров в истории чемпионатов Национальной хоккейной лиги. Об этом пишут РИА Новости.

Фото: commons.wikimedia.org by Pens Through My Lens is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International