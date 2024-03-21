Александр Овечкин занял 13-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ

Овечкин поднялся на 13-е место в списке лучших бомбардиров НХЛ

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Российский хоккеист амерканского клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин встал на 13 строку списка лучших бомбардиров в истории чемпионатов Национальной хоккейной лиги. Об этом пишут РИА Новости.

Фото: commons.wikimedia.org by Pens Through My Lens is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

В матче первенства против "Торонто Мейпл Лифс" наш хоккеист забил две шайбы. 38-летний спортсмен помог повысить общее число результативных баллов в своей карьере в чемпионатах НХЛ до 1539.

Чтобы дойти до этой цели, Овечкин провел успешно 1412 матчей. Форвард американского клуба 13-е место разделил с Джо Торнтоном.