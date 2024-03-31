Спортивный инструктор Королёв: контрастный душ после тренировки — лучшее средство для быстрого восстановления

Тренер по фитнесу объяснил принципы воздействия контрастного душа на организм

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Спортивный инструктор Юрий Королёв заявил, что контрастный душ после тренировки способствует быстрому восстановлению.

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Холодная вода, которая имеет свойство сужать сосуды на поверхности кожи, способствует уменьшению отёка и воспаления в мышцах, а также помогает постепенно вывести молочную кислоту в мышцах.

Тёплая вода расширяет сосуды, а свежая кровь способствует распространению питательных веществ и кислорода по тканям организма.

Для того чтобы получить максимальную пользу, специалист рекомендует начинать процедуру с принятия тёплого душа, а затем переходить на более прохладную воду.

Также Юрий Королев рекомендует использовать контрастный душ. Для этого требуется постепенно повышать температуру воды, пока она не станет ощутимо горячей, а затем обратно делать воду прохладной. Контрастную температуру (умеренно горячую и прохладную) нужно использовать 20-30 секунд.