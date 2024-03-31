Спортивный инструктор Королёв: контрастный душ после тренировки — лучшее средство для быстрого восстановления

Спортивный инструктор Юрий Королёв заявил, что контрастный душ после тренировки способствует быстрому восстановлению.
Холодная вода, которая имеет свойство сужать сосуды на поверхности кожи, способствует уменьшению отёка и воспаления в мышцах, а также помогает постепенно вывести молочную кислоту в мышцах.
Тёплая вода расширяет сосуды, а свежая кровь способствует распространению питательных веществ и кислорода по тканям организма.
Для того чтобы получить максимальную пользу, специалист рекомендует начинать процедуру с принятия тёплого душа, а затем переходить на более прохладную воду.
Также Юрий Королев рекомендует использовать контрастный душ. Для этого требуется постепенно повышать температуру воды, пока она не станет ощутимо горячей, а затем обратно делать воду прохладной. Контрастную температуру (умеренно горячую и прохладную) нужно использовать 20-30 секунд.
Этот простой и безопасный способ поможет избавиться от слизней на участке.