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Ирина Винер сообщила, что думает по поводу гимна, утверждённого МОК для российских участников ОИ

Ирина Винер считает, что гимн для "нейтральных" российских атлетов, одобренный МОК, похож на похоронный марш

1:21
Спорт

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер выразила своё мнение относительно нейтрального гимна, утверждённого Международным олимпийским комитетом (МОК) для "нейтральных" российских спортсменов.

Ирина Винер считает, что гимн для "нейтральных" российских атлетов, одобренный МОК, похож на похоронный марш
Фото: commons.wikimedia.org by Пресс-служба Президента России is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Тренер отметила, что данный гимн напоминает ей похоронный марш. Свои замечания она сделала на совете президента в Перми.

Винер считает, что российские спортсмены, которые поедут на Олимпиаду-2024, и без того поставлены в крайне унизительные условия по всем пунктам. Плюс ко всему их лишили возможности слышать национальный гимн, заменив его мелодией траурного звучания.

"Ехать в таком статусе без гимна, без флага, без болельщиков, без руководства, без прессы и без участия на парадах открытия и закрытия — унизительно! А гимн, который будут играть в честь российских спортсменов, больше похож на похоронный марш", — сказала Винер, которую цитирует "РИА Новости Спорт".

Международный олимпийский комитет (МОК) ранее объявил о создании специального комитета, который будет проверять соответствие спортсменов с российскими паспортами определенным правилам на Олимпийских играх. Кроме того, МОК опубликовал флаг, под которым будут выступать спортсмены из России и Беларуси на Олимпийских играх в 2024 году.

Российские чемпионы отказались ехать на Олимпиаду в Париж 2024
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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