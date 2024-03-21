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Тренировка с гирями, которая воздействует на все тело с высокой интенсивностью и максимальной эффективностью

Круговая тренировка с гирями для всего тела

3:15
Спорт

Используя всего один спортивный снаряд, вы можете создать круговую тренировку для занятий дома или в тренажерном зале. Почему круговая? С помощью круговой тренировки вы будете тренировать все свое тело с высокой интенсивностью и максимальной эффективностью. При любом уровне физической подготовки хорошая круговая тренировка с гирями быстро ускорит частоту сердечных сокращений и задействует все тело.

Круговая тренировка с гирями для всего тела
Фото: wikimedia.org by Hack~ruwiki is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.

Итак, перейдем к упражнениям. Важно: делайте 3 — 5 подходов по 3 — 5 повторений. Отдыхайте 2 — 3 минуты между подходами.

1. Качели с гирями.

  • Примите шарнирное положение, ноги на ширине плеч, а гирю держите на расстоянии вытянутой руки перед собой.
  • Возьмите гирю за ручку, наклоните ее к себе, прежде чем поднимать назад, высоко между ног. (Убедитесь, что гиря остается выше колен.)
  • Встаньте прямо, упритесь ногами в землю и вытяните гирю вперед на уровень груди.
  • Выполняйте движения в обратном порядке, упираясь в бедра, одновременно подтягивая или перемещая гирю обратно между ног.
  • Переходите сразу к следующему повторению.

2. Поднятие гири.

  • Удерживая гирю с одной стороны выпрямленным запястьем в стойке, расставьте ноги примерно на ширине бедер.
  • Приседайте как минимум параллельно полу, грудь приподнята. Держите локти близко к телу.
  • Одним плавным движением поднимите гирю вверх, используя силу ног.
  • Прекратите подъем, когда гиря находится в положении полной блокировки для жима над головой. Сохраняйте выпрямленное запястье во время выполнения тяги.

3. Итоговый марш.

  • Начните со становой тяги, держа гирю на расстоянии вытянутой руки перед собой.
  • Возьмитесь за рукоятку и крепко прижмите ее, пока вы приводите гирю в положение снизу вверх (так, чтобы нижняя часть гири была обращена к потолку).
  • Крепким хватом держите предплечье на одной линии с основанием гири.
  • Удерживая гирю в равновесии, начните медленный марш на месте, поднимая одно колено на высоту бедра и напрягая ягодичные мышцы на прямой ноге. Начните с одной гири в правой руке, а затем переключайте ее вверх.

4. Болгарское раздельное приседание в передней стойке.

  • Найдите исходное положение, встав на 30 — 40 см от скамьи для гирь, где вы будете поднимать заднюю ногу.
  • Стоя, расставив ноги между бедрами на ширине плеч, переведите гирю в положение передней стойки сбоку от выставленной вперед ноги, удерживая локоть опущенным.
  • Заведите одну ногу за спину, устойчиво поставив ступню со шнурками на скамью или бокс. Отрегулируйте по мере необходимости, чтобы убедиться, что при выполнении раздельного приседания заднее колено может касаться земли, в то время как переднее колено достигает угла в 90 градусов.
  • Сохраняя равновесие, опускайтесь до тех пор, пока четверная часть вашей передней ноги не окажется параллельной земле.
  • Перемещайте пятку передней ноги, чтобы вернуться в исходное положение. Сбросьте нагрузку и повторяйте по несколько раз.
Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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