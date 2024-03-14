Александр Кержаков дал свой прогноз по месту "Зенита" в текущем сезоне РПЛ

Футболист Кержаков уверен, что "Зенит" снова станет чемпионом в этом сезоне

1:25 Your browser does not support the audio element. Спорт

Бывший нападающий "Зенита" и сборной России Александр Кержаков выразил уверенность в победе "Зенита" в Российской Премьер-Лиге в сезоне 2023/2024.

Фото: commons.wikimedia.org by Вячеслав Евдокимов / ФК "Зенит" is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Спортсмен считает, что конкуренты команды не смогут представить серьёзную угрозу в борьбе за золото РПЛ. Кержаков уверен, что внутриклубные проблемы соперников могут сыграть на руку "Зениту", который уже пять раз подряд становился чемпионом.

Он считает, что команды-соперники должны обратить внимание на свои слабые стороны, чтобы иметь шанс на успех, но сомневается, что это произойдёт в текущем сезоне, утверждая, что "Зенит" снова станет чемпионом.

"Воспользуется ли "Зенит" внутриклубными проблемами конкурентов? "Зенит" пять раз подряд становился чемпионом. Конкуренты должны думать, чем им воспользоваться. Но я не думаю, что это произойдёт в этом сезоне. "Зенит" снова станет чемпионом!" — сказал Кержаков, которого цитирует Legalbet.

На данный момент "Зенит" занимает первое место в таблице Российской Премьер-Лиги. Под руководством Сергея Семака команда набрала 40 очков за 20 туров. У ближайшего преследователя, "Краснодара", на одно очко меньше, но "Краснодар" недавно уволил главного тренера Владимира Ивича. На третьем месте располагается "Динамо" с 38 очками.