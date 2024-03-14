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Стало известно, почему Анна Щербакова не сможет участвовать в выступлениях в ближайшее время

Фигуристке Анне Щербаковой сделают операцию на голеностопе

1:03
Спорт

Фигуристка Анна Щербакова планирует перенести операцию на голеностопе. Об этом сообщает ТАСС.

Фигуристке Анне Щербаковой сделают операцию на голеностопе
Фото: commons.wikimedia.org by Oleg Bkhambri (Voltmetro) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ранее Telegram-канал ледового шоу команды Тутберидзе объявил о том, что 19-летняя российская фигуристка не сможет принять участие в ближайших выступлениях.

"Дорогие зрители и болельщики! К сожалению, Анна Щербакова не сможет принять участие в туре ледового шоу команды Этери Тутберидзе. Полный состав участников тура мы объявим в ближайшее время", — написано сообщении канала.

Ранее по той же причине, из-за травмы, Щербакова была вынуждена пропустить первый этап конкурса капитанов на Кубке Первого канала, а также не смогла принять участие в шоу "Влюблённые в фигурное катание", которое состоялось в феврале.

Предстоящие ледовые шоу запланированы на 9 апреля в Санкт-Петербурге и 12 апреля в Москве. В них также примут участие Алина Загитова, Евгения Медведева, Камила Валиева и серебряный призёр Олимпийских игр Александра Трусова.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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