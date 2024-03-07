3 лучших упражнения от обвисшего живота. Помогают всем

Как убрать висячий живот

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Обвисший живот может быть проблемой даже у тех людей, кто от природы стройный — это довольно типичная проблемная зона для большинства женщин.

Фото: https://timesofindia.indiatimes.com/life-style/health-fitness/health-news/coronavirus-stress-causing-stomach-troubles-here-are-6-tips-to-comfort-your-gut-at-home/articleshow/74950929.cms

Но есть несложные упражнения, которые помогут укрепить и подтянуть эту область, не требуя от вас больших затрат времени на изнуряющие тренировки.

Проблемный живот является бедой для многих людей, особенно сегодня, когда в моде снова низкие джинсы и короткие топы. Выпирающий живот трудно спрятать даже под другой одеждой: он создаёт впечатление лишнего объёма и вызывает дискомфорт.

При выборе упражнений следует отдавать предпочтение тем, которые не только укрепляют мышцы, но и способствуют сжиганию жира, то есть с акцентом на кардио.

Попробуйте следующие упражнения для создания плоского живота

"По горам"

Необходимо встать в планку на вытянутых руках и энергично подтягивать колени к груди поочередно, имитируя движения альпиниста.

Лёжа на спине "Пружинка"

Упражнение лёжа на спине. Согните ноги в коленях и поднимите их от пола. Теперь медленно поднимайте ноги вверх, постепенно выпрямляя ноги, и делая пружинистые движения тазом, чтобы задержаться в таком положении.

"Велосипед"

Упражнение "велосипед" лежа на спине — это эффективное упражнение для тренировки мышц брюшного пресса.

Лягте на спину, согните ноги в коленях и прижмите стопы к полу.

Поднимите ноги в воздух, согните их в коленях под углом 90 градусов. Последовательно выпрямляйте левую и правую ноги, как если бы вы крутили педали велосипеда. Выполняйте упражнение в течение 30-60 секунд, затем отдыхайте и повторите два-три подхода.