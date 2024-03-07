Промес спел о вынесенном ему в Нидерландах приговоре с отбытием тюремного заключения

Форвард московского клуба "Спартак" Квинси Промес выпустил новую песню под названием "100 Stones", в которой он упоминает то, что его приговорили к сроку в тюрьме в Нидерландах.
Ранее Промес был признан виновным в контрабанде большой партии наркотиков и приговорен к шести годам заключения. Также он получил 1,5 года лишения свободы за причастность к насильственному инциденту с его двоюродным братом.
"Я не хочу видеть, как плачут мои дети. Мужчины утверждают, что прикрывают меня, но я их больше не вижу, потому что судья дал мне девять лет. Но я не плачу из-за этого дерьма, потому что живу без страха", — говорится в песне Промеса, слова которой приводит Bold.
Недавно, 29 февраля, 32-летний Промес был задержан на пограничном контроле в аэропорту Дубая. Заявлялось, что он был задержан в связи с ДТП, произошедшим во время зимней тренировочной сессии в ОАЭ, после которого он убежал с места аварии.
Вчера, 6 марта, его подруга Табата Робинсон опубликовала видео, на котором они находятся вместе в ночном клубе Дубая.
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