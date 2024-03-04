Юрист полагает, что в ОАЭ Промеса могут просто обязать выплатить штраф за ДТП

Юрист Князев не исключил, что в ОАЭ Промес может просто заплатить штраф и уехать

1:16 Your browser does not support the audio element. Спорт

Адвокат Андрей Князев прокомментировал информацию о возможном освобождении футболиста московского "Спартака" Квинси Промеса, который был задержан полицией ОАЭ за самовольное оставление места ДТП.

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Юрист отметил, что существует высокая вероятность того, что Промес будет просто оштрафован в ОАЭ за неумышленное преступление. Для таких случаев обычно выплачиваются штрафные санкции, и человек может покинуть страну.

"Очень вероятен исход, что в ОАЭ Промес отделается штрафом. За неумышленное преступление, если человек никого не покалечил, выплачиваются деньги, и человек может уезжать. Видимо, запрос Нидерландов не сработал", — сказал Князев в разговоре с "Чемпионатом".

Князев также отметил, что запрос Нидерландов на экстрадицию Промеса, возможно, не получил положительного ответа. Если будет осуществлено возмещение материального и морального ущерба пострадавшим в ДТП, причин для задержания или выдачи футболиста уже не будет, уверен адвокат.

Ранее инсайдер Иван Карпов рассказал, что Промес будет выпущен на свободу и сможет вернуться в Россию уже 5 марта. Ожидается, что футболист будет оштрафован за побег с места ДТП, но экстрадиции в Нидерланды не будет.