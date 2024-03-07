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Тем, кто решил начать бегать, дали два важных совета

Два главных совета новичкам, которые только начинают бегать

1:32
Спорт

Вот два важных совета для новичков, которые только начинают заниматься бегом. О них напоминает беговой портал Get.Run.

Два главных совета новичкам, которые только начинают бегать
Фото: Openverse by Giuseppe Milo (www.pixael.com) is licensed under CC BY 2.0

1. Разделите дистанцию на интервалы.

Если вы новичок, не стоит сразу пытаться пробежать всю запланированную дистанцию в один присест. Вместо этого, разделите ее на более короткие интервалы и допускайте переходы на ходьбу между ними, чтобы отдохнуть.

Начните с небольших интервалов: например, бегите 2 минуты, а затем ходите 2 минуты. Постепенно увеличивайте пробегаемое время на каждой тренировке, пока не сможете пробежать всю дистанцию без перехода на ходьбу. Это поможет вашему организму постепенно привыкнуть к нагрузке и избежать излишнего стресса.

2. Не начинайте слишком быстро.

Многие новички делают ошибку, начиная свою беговую тренировку слишком быстрым темпом. В результате они быстро устают и чувствуют дискомфорт. Чтобы избежать этого, начните бегать в умеренном темпе — таком, при котором вы можете легко разговаривать. Не спешите увеличивать скорость, пока ваш организм не привыкнет к нагрузке. Постепенно увеличивайте интенсивность и дистанцию, чтобы ваше тело могло приспособиться и стать сильнее.

Следуя этим советам, новички смогут наслаждаться бегом и достигать успехов, оставаясь без травм и излишнего напряжения. Бег является великолепным способом улучшить физическую форму и здоровье, и правильный подход поможет вам получить от этого максимум пользы.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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