Тем, кто решил начать бегать, дали два важных совета

Вот два важных совета для новичков, которые только начинают заниматься бегом. О них напоминает беговой портал Get.Run.
1. Разделите дистанцию на интервалы.
Если вы новичок, не стоит сразу пытаться пробежать всю запланированную дистанцию в один присест. Вместо этого, разделите ее на более короткие интервалы и допускайте переходы на ходьбу между ними, чтобы отдохнуть.
Начните с небольших интервалов: например, бегите 2 минуты, а затем ходите 2 минуты. Постепенно увеличивайте пробегаемое время на каждой тренировке, пока не сможете пробежать всю дистанцию без перехода на ходьбу. Это поможет вашему организму постепенно привыкнуть к нагрузке и избежать излишнего стресса.
2. Не начинайте слишком быстро.
Многие новички делают ошибку, начиная свою беговую тренировку слишком быстрым темпом. В результате они быстро устают и чувствуют дискомфорт. Чтобы избежать этого, начните бегать в умеренном темпе — таком, при котором вы можете легко разговаривать. Не спешите увеличивать скорость, пока ваш организм не привыкнет к нагрузке. Постепенно увеличивайте интенсивность и дистанцию, чтобы ваше тело могло приспособиться и стать сильнее.
Следуя этим советам, новички смогут наслаждаться бегом и достигать успехов, оставаясь без травм и излишнего напряжения. Бег является великолепным способом улучшить физическую форму и здоровье, и правильный подход поможет вам получить от этого максимум пользы.
Когда у вас в доме проживает милый пушистый котенок, окружающий мир кажется ярче и более увлекательным.